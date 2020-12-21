المقاربة الماركسية لبناء الدولة القومية - عبدالله تركماني

2020/12/21 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني إنّ أول ما تنبغي الإشارة إليه أننا لا نتناول الماركسية كفلسفة متكاملة، وإنما ما يهمنا هو المقاربة الماركسية للمسألة القومية.



مع العلم أنّ الماركسية تدور حول محور أساسي هو الصراع الطبقي، إذ تعتبره القوة المحركة للتاريخ.



ومن هنا، فإنّ موقع المسألة القومية في الفكر الماركسي لا يخرج عن مراحل التطور الرأسمالي، فكل مرحلة من هذا التطور كان يقابلها تطور سياسي للطبقة البورجوازية، فتطور سيطرة رأس المال على ......





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