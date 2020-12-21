الليلة.. ظاهرة فلكية نادرة لا تتكرر في حياتك

2020/12/21 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}يترقب علماء الفلك، مساء الاثنين، مشهدا نادرا لن يتكرر قبل عام 2080، ويتمثل بتقارب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، وهما المشتري وزحل، إلى أقصى حد، خلال ظاهرة تسمى "الاقتران العظيم".

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