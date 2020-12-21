عالم بلا {Passwords}.. مايكروسوفت تكشف خطة 2021

2020/12/21 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يبدو أن شركة "مايكروسوفت" تتجه إلى تغيير جذري في الطريقة التي نفتح بها حواسيبنا وهواتفنا، من خلال كلمات مرورية، لأجل الحفاظ على السرية والخصوصية.

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