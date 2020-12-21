2020/12/21 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} يبدو أن شركة "مايكروسوفت" تتجه إلى تغيير جذري في الطريقة التي نفتح بها حواسيبنا وهواتفنا، من خلال كلمات مرورية، لأجل الحفاظ على السرية والخصوصية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم بلا {Passwords}.. مايكروسوفت تكشف خطة 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم بلا {Passwords}.. مايكروسوفت تكشف خطة 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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