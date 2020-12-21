تسجيل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونافي روسيا

2020/12/21 | 12:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المركز الميداني لمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد، ارتفع بمعدل قياسي بلغ 29350 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إلى 2877727 حالة.وقال المركز في بيان انه “خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تأكيد 29350 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد وذاك في 84 منطقة من مناطق البلاد”.وذكر المركز، أن أنه تم خلال ذلك اكتشاف 5792 حالة (19.7٪) دون ظهور أعراض سريرية.وأضاف أنه تم تسجيل 2877727 حالة إصابة بالمرض طوال فترة الوباء في البلاد.وبلع مؤشر النمو 1%.وخلال اليوم الماضي، تم تأكيد 493 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 […]

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