الهماش: وزير المالية اضر بالشعب بعد رفع الدولار ولا يمكن السكوت على خطواته

2020/12/21 | 12:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اتهم الخبير الاقتصادي صالح الهماش، الاثنين، وزير المالية علي علاوي باستهداف جميع فئات الشعب بعد رفع سعر الدولار، مبينا ان التقلبات المقبلة ستكون كارثة على المستوى الشعبي.وقال الهماش في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اسعار العملة الأجنبية امام الدينار ستكون مشكلة كبيرة تواجه البلد خلال الايام المقبلة”.واضاف ان “الحكومة لا تعي خطورة الكساد الذي اصاب السوق”، مشيرا الى أن “بيانات وزارة التخطيط حول معدلات الفقر غير دقيقة “.ولفت الهماش إلى ان “وزير المالية علي علاوي هو من استهداف جميع الفئات الشعبية برفعه سعر الدولار وارتفاع اسعار السلع الاساسية دون دراسة”.انتهى/ 25د

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