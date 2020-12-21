النفط يتراجع بفعل مخاوف من سلالة كورونا الجديدة

2020/12/21 | 12:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت اسعار النفط، الاثنين، تراجعا بنحو 3%، إثر المخاوف المترتبة عن سلالة جديدة سريع الانتشار من فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ما زاد من مخاوف تباطؤ تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

وانخفض خام برنت 1.54 دولار للبرميل، بما يعادل 3% إلى 50.72 دولار للبرميل، بعد زيادة 1.5% وملامسة أعلى مستوياته منذ آذار يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار للبرميل، أو 2.9% إلى 47.68 دولار للبرميل بعد أن زاد أيضا 1.5% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من شباط.

A.Sh

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