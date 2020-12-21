الخارجية السورية: منتصف العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات الرئاسية

2020/12/21 | 12:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في موعدها المحدد منتصف 2021، مشددا على أنه لن يكون هناك ربط بينها وبين نجاح عمل اللجنة الدستورية.

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