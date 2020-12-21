2020/12/21 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المطلب_العلمي يتجاهل عامة الشيوعيين القوى التي عطلت الثورة الإشتراكية و يجترون مصطلح "البيروقراطية"، متبنين دعوى تروتسكي في العام 1927 الذي نادى بإسقاط قيادة الحزب الشيوعي البيروقراطية ! السؤال هنا لماذا افصح البيروقراطي ستالين عن قلقه حول مستقبل الثورة في نوفمبر 1952 ؟ فهل كان يخشى على الثورة من نفسه !!؟ البيروقراطيه هي الزعم البائس لمن ليس لديه أدنى علم بطبيعة دولة دكتاتورية البروليتاريا ووسائلها في الحكم.



لم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيروقراطيه - عبد المطلب العلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيروقراطيه - عبد المطلب العلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).