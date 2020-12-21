2020/12/21 | 12:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق قاعدة الجملة العصبية في البصرة للصباح الجديد البصرة – سعدي السند : الغدة النخامية غدة صغيرة حجمها 1سم وتقع في قاعدة الجمجمة ومحاطة بعظام قاعدة الجمجمة من جميع الجهات مع وجود فتحة صغيرة تسمى سيدة الغدد كونها تنظم بقية الغدد الصماء في جسم الإنسان وتفرز هرمونات على معظم الغدد الموجودة في الجسم وتشكل اورام ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجرينا أكثر من 150 عملية ناجحة لأزالة اورام الغدة النخامية بالناظور دون مضاعفات) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجرينا أكثر من 150 عملية ناجحة لأزالة اورام الغدة النخامية بالناظور دون مضاعفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).