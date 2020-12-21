محادثات الساعات الأخيرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لما بعد بريكسيت

2020/12/21 | 12:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للتوصل الى اتفاق تجاري متابعة ـ الصباح الجديد: دخل المسؤولون الأوروبيون والبريطانيون في الساعات الأخيرة من سعيهم إلى التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت.ولا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن ملف الصيد البحري.وفي حين اعتبرت لندن أن مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد غير «معقولة»، أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد أنها لن ...

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