2020/12/21 | 12:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات ..ضبط مخزن للأسلحة والذخيرة داخل وكر لداعش فى كركوك بالعراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات ..ضبط مخزن للأسلحة والذخيرة داخل وكر لداعش فى كركوك بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).