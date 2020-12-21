الكعبي يدعو الى جلسة طارئة بشأن ارتفاع سعر الدولار

2020/12/21 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الاثنين، الى عقد جلسة طارئة للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجىء لسعر الدولار.

وذكر مكتبه خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ندعو الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء "مصطفى الكاظمي" ووزير المالية "علي علاوي" ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وكان البنك المركزي العراقي بدأ منذ أمس برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار وتحديده بـ 1450 ديناراً.

هذا واعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، عن جمع تواقيع لعقد جلسة طارئة (استثنائية) يوم الاربعاء 23/12/2020 الساعة الواحدة ظهرا بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري.

وأضافوا، أن الجلسة "لمناقشة اسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك والسياسة المالية المتبعة واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي الشروط والالتزامات وفشل الاداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي".

PUKmedia عن مكتب اعلام حسن الكعبي

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