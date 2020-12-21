دهوك.. العثور على منحوتة اثرية نادرة

2020/12/21 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حسن عبدي مدير آثار دهوك، يوم الاثنين، العثور على منحوتة تعود الى الالف الاول قبل الميلاد.

وقال عبدي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان المنحوتة النادرة تم العثور عليها قرب قضاء سميل يعود تاريخها الى الالف الاول قبل الميلاد.

واضاف: ان المنحوتة تمثل كاهنا زردشتيا او ملكا ارتفاعه متر و9 سنتمرات وعرضه 54 سنتمرا بسمك 45 سنتيمرا تعتبر منحوتة نادرة لا مثيل لها في العالم، لافتا الى العثور على اثار اخرى للزردشتيين في السابق بمحافظة دهوك.

واكد ان مديرية آثار دهوك تواصل جهودها مع جامعات عالمية لاجراء المزيد من البحوثات على المنحوتة المكتشفة.

PUKmedia خاص

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