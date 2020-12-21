الأمن الوطني يُطيح بثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني في صلاح الدين

2020/12/21 | 12:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…اعلن جهاز الأمن الوطني،اليوم الاثنين،الإطاحة بثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني في جنوب صلاح الدين.وذكر بيان للأمن الوطني تلقت /المعلومة/ نسخة منه ،أن”مفارزه تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية في جنوب محافظة صلاح الدين ونصب كمينٍ مُحكمٍ اسهمَ في إلقاء القبض بالجرم المشهود على ثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مساومة النساء مقابل مبالغ مالية”.واضاف انه”تم تدوين اقوالهم اصولياً بعد اعترافهم بعدة عمليات تهديد وابتزاز، وتمت إحالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.انتهى 25

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