2020/12/21 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الخارجية الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 33 دقیقة

295 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، على القصف الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء التي تضم مجمع السفارة الأميركية وسط العاصمة بغداد، داعيا العراقيين إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الاستهداف.

وقال بومبيو، في تغريدة على "تويتر" اليوم، 21 كانون الأول 2020، إن "الميليشيات المدعومة من إيران هاجمت مرة أخرى بشكل صارخ وتهور في بغداد، مما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين".

وتابع " يستحق شعب العراق محاكمة هؤلاء المهاجمين، ويجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكف عن أعمالهم المزعزعة للاستقرار".

وكانت السفارة الأميركية في بغداد، قد نددت مساء امس، بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء، مؤكدة أنه أسفر عن أضرار طفيفة بمجمع السفارة دون وقوع خسائر بشرية.

ودعت السفارة في بيان لها "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

جدير بالذكر ان خلية الإعلام الأمني، أفادت في بيان لها أمس، أن "مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق صواريخ من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد) باتجاه المنطقة الخضراء".

Iran-backed militias once again flagrantly and recklessly attacked in Baghdad, wounding Iraqi civilians.



The people of Iraq deserve to have these attackers prosecuted.



These violent and corrupt criminals must cease their destabilizing actions.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2020

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يدعو لمحاسبة المسؤولين عن قصف مجمع السفارة الأميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يدعو لمحاسبة المسؤولين عن قصف مجمع السفارة الأميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).