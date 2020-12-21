2020/12/21 | 12:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة، اليوم الاثنين، هي الأعلى منذ ستة أسابيع، وذلك بالتزامن مع إجراءات إغلاق في بريطانيا، وهو ما زاد دعم المعدن.وقالت “رويترز” إن ارتفاع أسعار الذهب يأتي مدعوما بأنباء عن أن قادة الكونغرس الأمريكي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1900.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1901.38 دولار.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1904.8 دولار.تأتي الحزمة البالغة قيمتها 900 مليون دولار، والتي ستكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار الذهب بالتزامن مع عودة تفشي كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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