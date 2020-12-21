قائد القوات الامريكية في الشرق الاوسط: واشنطن سترد اذا هاجمتها ايران انتقاما لسليماني

2020/12/21 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القوات الأمريكية في الشرق

الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي، إن

بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها

إيران في الذكرى الأولى لاغتيال

الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف في حديث للصحفيين: "نحن مستعدون

للدفاع

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