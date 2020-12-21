الزراعة: طبقة بيض المائدة ستكون بسعر خمسة الاف دينار

2020/12/21 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،

توجيهاً إلى كافة منتجي الدواجن لأجل

المحافظة على استقرار اسعار بيض

المائدة.وبالتزامن مع ارتفاع سعر

الدولار بالبلاد

ودعا الخفاجي في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية

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