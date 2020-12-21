الشرطة يتوج بلقب بطولة العراق للتايكواندو

2020/12/21 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

توج فريق الشرطة بلقب بطولة أندية العراق للمتقدمين بالتايكواندو التي اختتمت اليوم الاثنين في محافظة كربلاء المقدسة وبمشاركة 86 فريقا من مختلف محافظات العراق.

واحرز نادي أمانة بغداد المركز الثاني فيما كان المركز الثالث من نصيب نادي الكهرباء، بينما تشارك في المركز الرابع ناديا الميناء و الجنسية و حل في المركز الخامس نادي البصرة وحقق نادي الكرخ المركز السادس اما بقية المراكز فكان السابع لنادي أعالي الفرات و الثامن لنادي ميسان و جاء تاسعاً نادي المرور و العاشر نادي غاز الشمال.

وتعد هذه البطولة هي الأولى بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا الذي شل الحركة الرياضية في العراق العالم، ومن المؤمل ان تشكل لجنة المنتخبات اعضاء المنتخب العراقي الذي تنتظره مشاركات مؤجلة في بطولات عربية واسيوية وعالمية وقد تعاود الاستحقاقات الخارجية عجلتها في الوقت القريب المقبل.

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