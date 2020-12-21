لقاء مثير يجمع تشيلسي بويست هام في البريميرليج

2020/12/21 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةيستضيف تشيلسي نظيره وست هام يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم الإثنين، لخوض مباراة الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما تلقى “البلوز” هزيمة علي يد وولفرهامبتون 1-2، في مباراة الجولة الماضية من البطولة.

يدخل مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، مباراة اليوم على أمل استغلال عامل الأرض، وتحقيق فوز ثمين لخطف ثلاثة نقاط ثمينة، لتعويض الهزيمة الأخيرة له من وولفرهامبتون، ولتعزيز موقفه للتقدم في جدول ترتيب الدوري، بعد تراجعه للمركز الثامن بـ22 نقطة.

ويسعى أيضاً لامبارد إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة لتعزيز موقفه في قيادة “البلوز”، بعدما بات مهدداً بالإقالة، بعد تراجع مستوى الفريق في الأسابيع الأخيرة، حيث يحتل الآن المركز الثامن برصيد 22 نقطة، من فوز في 6 مباريات، وتعادل 4 مباريات، وخسارة ثلاثة لقاءات أخرى.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يدخل وست هام مباراة الليلة بكامل قوته، على أمل تحقيق الفوز لخطف ثلاثة نقاط من تشيلسي، من أجل تخطي “البلوز” في جدول ترتيب الدوري، لكون “الهامرز” يحتلون المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.



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