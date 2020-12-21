الهيئة الوطنية للاستثمار: تنفيذ المشاريع الستراتيجة يعطي زخماً إيجابياً للاقتصاد

2020/12/21 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاثنين، أن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الستراتيجية ومنها مشروع مطار كربلاء الدولي يعطي زخما إيجابيا للاقتصاد العراقي.وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، أكدت أن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الستراتيجية ومنها مشروع مطار كربلاء الدولي يعطي زخما إيجابيا للاقتصاد العراقي ويشجع المستثمرين على الدخول في العملية الاستثمارية القائمة حاليا، مبينة أن الهيأة داعمة لكل الجهود الرامية لتنفيذ تلك المشاريع في المحافظات العراقية كافة".وأضاف أن "نجار أشادت بتقدم نسبة الإنجاز في مراحل عمل المشروع"، مبينة أنه "يصب في صميم ما يحتاجه الاقتصاد العراقي من بنى تحتية ومشاريع استراتيجية للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي وأن هذا المشروع سيخدم المنطقة بصورة عامة ومحافظة كربلاء المقدسة بصورة خاصة".وأشار الى أن "الجولة التفقدية تضمنت زيارة رئيس الهيئة لمقر العتبة الحسينية المقدسة حيث التقت أمينها العام الشيخ عبد المهدي الكربلائي وثمنت دور العتبات المقدسة في إقامة المشاريع الكبيرة التي تعود بالنفع على المواطن في محافظة كربلاء". من جانبه أشاد الكربلائي بدور الهيئة في تحريك عجلة الاستثمار في العراق وما لذلك من أهمية في التنمية الاقتصادية، مشيرا الى أهمية إقامة المشاريع الستراتيجية الكبيرة في كربلاء وفي مقدمتها مطار كربلاء الدولي ومستشفى الحسين لمعالجة الامراض السرطانية وما لهذه المشاريع من دور متميز في إيجاد فرص عمل للشباب وخدمة المحافظة".وتابع البيان إن "مدير المشروع مصطفى عجينة كشف عن وصول نسبة الإنجاز في المشروع الى 32 %"، مفيدا أن "النسبة سترتفع بشكل طردي مع تسلم الدفعة الأولى من القرض الممنوح للمشروع والبالغة 150 مليار دينار من أصل المبلغ الإجمالي البالغ 300 مليار دينار، حيث سيتم إعطاء المبلغ على شكل دفعات حسب نسب الإنجاز الذي سوف تقوم بتقيميه لجنة هندسية من مصرف الرافدين المانح للقرض".وبين أن "المطار معد وفقا لتصاميم الشركة الفرنسية المختصة بهذا المجال وبطاقة استيعابية تصل الى 2٫5 مليون مسافر بالسنة بعد استكماله خلال مدة أقصاها سنتان في حال كانت هناك انسيابية في التمويل من قبل مصرف الرافدين على أن ترتفع نسبة الاستيعاب الى 20 مليون مسافر خلال العشرين سنة المقبلة، مبينا أن هناك خمس شركات استشارية من جنسيات مختلفة منها برتغالية وفرنسية وأمريكية تراقب عمل المشروع الذي ينجز بإشراف المهندس منهل الحبوبي أمين عام بغداد السابق".

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