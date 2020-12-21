2020/12/21 | 13:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأثنين 21 ديسمبر 2020 | 12:45 مساءً

| عدد القراءات : 37

بحضور الكاظمي وعلاوي..



الكعبي يدعو الى عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع الدولار

دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، إلى عقد جلسة " طارئة" لمجلس النواب.



وذكر بيان لمكتب الكعبي، ان"الاخير دعا الى عقد جلسة طارئة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنگ المركزي للوقوف على تداعيات الارتفاع " المفاجئ" لسعر صرف الدولار".



واضاف، انه"كذلك من اجل تقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور الكاظمي وعلاوي.. الكعبي يدعو الى عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع الدولار ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور الكاظمي وعلاوي.. الكعبي يدعو الى عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع الدولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).