الأمن الوطني يلقي القبض على 3 مبتزين يساومون النساء عبر مواقع التواصل

2020/12/21 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلن جهاز الأمن الوطني، الاثنين(21 كانون الأول 2020)، الإطاحة بثلاثة أشخاص بتمهة ممارسة ’’الابتزاز الالكتروني’’ جنوب صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استناداً الى الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن (131) لجهاز الامن الوطني، سارعت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية في جنوب محافظة صلاح الدين الى نصب كمينٍ مُحكمٍ اسهمَ في القاء القبض بالجرم المشهود على ثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مساومة النساء مقابل مبالغ مالية".

وأضاف، أنه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعد اعترافهم بعدة عمليات تهديد وابتزاز، وتمت احالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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