2020/12/21 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اصيب اثنان من منتسبي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة بناحية جرف النصر في بابل.وقال مصدر في شرطة بابل:" ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للحشد الشعبي في منطقة / عبد ويس / بناحية جرف النصر ، ما ادى الى اصابة اثنين من منتسبي الحشد ".واضاف :" ان الجريحين تم نقلهما الى مستشفى الحلة الجراحي "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة اثنين من منتسبي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر ببابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة اثنين من منتسبي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر ببابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).