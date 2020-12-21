درجال: خليجي 25 ستكون مبهرة في البصرة

2020/12/21 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من العاصمة القطرية الدوحة ، عن نية العراق تقديم النسخة الجديدة من بطولة الخليج في البصرة بطريقة مبهرة، لا سيما في ظل وجود جماهير كبيرة .وقال درجال في تصريح صحفي :" ان البصرة ستقدم نسخة مبهرة لخليجي 25 ، خصوصا مع شغف الجماهير العراقية التي من الممكن أن تدعم البطولة ، خصوصا وأن العالم سيعيش مطلع عام 2021 حالة العد التنازلي لتأثير جائحة كورونا ونهايتها، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان".وبين أن البصرة تمتلك منشآت وملاعب على أعلى مستوى، إذ يوجد “ملعب البصرة الدولي بسعة 65 الف متفرج و “ملعب الفيحاء” بسعة 10 آلاف متفرج، و سيكون “ملعب الميناء الأولمبي” بسعة 30 الف متفرج من ضمن الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة ، وهو على وشك الاكتمال والإنجاز ليكون إضافة كبيرة .وتعهد الوزير بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح البطولة من النواحي الإدارية والأمنية والتنظيمية وبأعلى المستويات، بوجود الفرق التطوعية والخدمات الساندة التي سيتكفل بها الجهد الحكومي والشعبي .واكد :" ان الوزارة تسعى لانجاز المرحلة الثانية من المدينة الرياضية في البصرة، واكمال جميع المنشآت والخدمات الاضافية فيها ".يشار الى :" ان العراق حصل على موافقة اولية من ادارة كأس الخليج على استضافة النسخة 25 من البطولة في البصرة"./انتهى

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