اتفاق حول النفط الأسود بين العراق ولبنان

2020/12/21 | 13:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، الإثنين، (21 كانون الأول، 2020) حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتوسيع افاق التعاون والوقوف مع الشعب اللبناني.

وقال الوزارة في بيان تلقته قناة (7sky) الفضائية إن “عبدالجبار أكد بعد انتهاء الاجتماع الذي جمعه بالوفد اللبناني الزائر برئاسة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، أن هذا الاجتماع جاء تواصلاً للمشاورات والمباحثات التي عقدت في وقت سابق بين البلدين”.

واضاف وزير النفط أن “الاتفاق أكد بيع كمية من النفط الاسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية الى لبنان خلال العام 2021 وبكميات محدودة سيتم الاعلان عنها لاحقاً، وفق اسعار النشرة العالمية، وفي أطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين”.

وعبر عبدالجبار عن “امله في تحقيق الاتفاق المصالح المشتركة، وتتلخص في تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لإيراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود “.

واشار البيان إلى أن “وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر قال إن المباحثات شملت بحث توسيع افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين”، مؤكدا “الاتفاق على استيراد كمية من وقود النفط الاسود وفق اسعار النشرة العالمية لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان”.

وتابع الوزير اللبناني أن “الجهات المعنية في الوزارتين ستضع اليات تنفيذ الاتفاق الثنائي، مثمنا دور الاشقاء في العراق في الوقوف مع الشعب اللبناني”.

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