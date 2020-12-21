العثور على 5 مضافات لداعش بداخلها اسلحة ومواد متفجرة في سامراء

2020/12/21 | 13:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة الشعبي، اليوم الاثنين، عثور قوة من اللواء التاسع للحشد الشعبي على خمس مضافات لداعش في شمال شرق سامراء تحوي أسلحة ومواد متفجرة ومواد لوجستية.

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