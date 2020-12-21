2020/12/21 | 13:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الاردنية تدين الهجوم الارهابي على المنطقة الخضراء في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الاردنية تدين الهجوم الارهابي على المنطقة الخضراء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).