إيران تتحدث عن أمر 'مشبوه' حصل في إستهداف السفارة الأميركية ببغداد

2020/12/21 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن استهداف المباني الدبلوماسية والسكنية أمر غير مقبول، وذلك تعليقا على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد أمس بهجوم صاروخي.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، (21 كانون الاول 2020)، إن "الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية غير مقبول، لكن نوع الهجوم وتوقيته والبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يظهر أن التوقيت مشبوه للغاية وكأنما تم إعداد البيان في السابق ونشر بعدها".

واصدرت الخارجية الأميركية أمس الاحد بيانا، قال فيه الوزير مايك بومبيو، إن من حق الشعب العراقي أن "تتم محاكمة الميليشيات المدعومة من إيران بعد هجماتها المتهورة في بغداد".

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، وذلك عقب استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بخمسة صواريخ كاتيوشا.

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