صحة إقليم كوردستان تطلق أول تحذير بشأن سلالة كورونا الجديدة

2020/12/21 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاثنين، من تداعيات انتشار السلالة الجديدة لكورونا، بعد اقتحامه لبلدان عدة.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته الى مديرياتها، اطلع عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (21 كانون الاول 2020)، على ضرورة "اتخاذ الاستعدادات اللازمة من ظهور فيروس جديد لكورونا مثلما ظهر في بعض الدول".

ودعت صحة كوردستان، إلى "اخذ الحيطة والحذر ومراقبة دقيقة لجميع المسافرين العائدين من بريطانيا عن طريق المطارات او المعابر الحدودية وتسجيلهم ومراقبة وضعهم الصحي فضلا عن اجراء الفحوصات اللازمة لهممع التاكيد كذلك على ان تكون الدوائر الصحية على اتصال معهم".

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