قائد ريال مدريد يحقق رقماً قياسياً جديداً

2020/12/21 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادواصل قائد ومدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، تدوين الأرقام القياسية بقميص الفريق “الملكي”، بعد الفوز على إيبار 3-1، لحساب الأسبوع الرابع عشر في الدوري الإسباني.

وذكر موقع النادي الرسمي، أن “راموس أصبح ثالث لاعب لريال مدريد يحقق أكثر عدد من الانتصارات في تاريخ “الليغا” بـ313 انتصار، ويتجاوز بذلك مانويل سانشيز الذي لديه 312 انتصار، ويتفوق عليه فقط الثنائي راؤول غونزاليس بـ327 انتصار، وإيكر كاسياس بـ334 انتصار”.

ويلعب راموس حالياً الدوري السادس عشر بقميص ريال مدريد، حيث لعب 465 مباراة، ويعد رابع لاعب في تاريخ النادي بأكبر عدد من المباريات في البطولة المحلية.

أما سجله التهديفي في الدوري بلغ 72 هدفاً، وقد سجل هذا الموسم بالفعل في جولتين ضد ريال بيتيس، وبرشلونة.



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