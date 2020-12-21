رسالة من تحت الماء:الطبقة الوسطى في العراق تغرق…

2020/12/21 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:منقذ داغر

في دراسة نشرتُها في مركز الدراسات

الستراتيجية بواشنطن في 20 ت1 أشرت الى

تآكل حجم الطبقة الوسطى في العراق من 60%

تقريباً عام 2007 لتصل الى 30% عام 2020

استناداً الى مصادر علمية عراقية

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