اعتباراً من هذا الموعد.. درجات الحرارة في العراق تنخفض دون الصفر

2020/12/21 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المنبئيين الجويين في وزارة

النقل، محمود عبد اللطيف، الإثنين، أن

درجات الحرارة في العراق ستنخفض دون

الصفر اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وقال عبد اللطيف في بيان، إن "المرتفع

الجوي الذي سيؤثر

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