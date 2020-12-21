وزارة الكهرباء: لا يمكن الاستغناء عن الغاز الإيراني

2020/12/21 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد

موسى، اليوم الاثنبن، عن طلب تقدمت به

الوزارة الى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، لحث وزارة المالية على دفع

مستحقات إيران المالية من استيراد

الغاز لضمان استمرار

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