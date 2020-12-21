الاقتصاد النيابية: توجه برلماني لاعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي

2020/12/21 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - نور الزيدي

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، وجود توجه نيابي لاعادة سعر صرف الدولار الى وضعه الطبيعي، مبينة ان ارتفاع سعر الصرف أدى إلى تضرر الشريحة الفقيرة.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع) "نحن كأعضاء مجلس النواب، لدينا توجه لارجاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار العراقي إلى ١٢٠ او اكثر بقليل".

وأضاف أن "زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، المستهدف منه هو الشريحة الفقيرة المتدنية جداً، وهي من يتضرر بهذا الصعود".

وأشار إلى أن "هنالك زيادة باسعار المواد الغذائية، وجميع الاسعار الاخرى التي ستلقي تاثيراً على الطبقات الفقيرة من المواطنين في المجتمع".

ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، لعقد جلسة طارئة للوقوف على تداعيات ارتفاع صرف الدولار.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكعبي دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنگ المركزي".

واضاف، ان "الجلسة تهدف للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود".

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