التعليم العالي تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الجامعات

2020/12/21 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، نتائج قبول الطلبة الــــ (10%) الأوائل من خريجي المعاهد للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2021-2020.وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان، إن “نتائج قبول الطلبة الـ 10 % الاوائل من خريجي المعاهد الصباحية للعام الدراسي 2021/2020 تضمنت قبول 1605 طالبا فيما تضمنت نتائج قبول الـ (10%) الأوائل من خريجي المعاهد المسائية قبول 142 طالبا للعام الدراسي 2021/2020”.وأضاف، أن “قبولهم يكون في الأقسام القريبة أو المناظرة لاختصاصهم الدقيق في الكليات التي ستتولى إجراءات التسجيل وتدقيق استيفاء الشروط حسب الضوابط”.

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