البرلمان العراقي يدعو إلى جلسة طارئة لبحث تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار

2020/12/21 | 13:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة "طارئة" لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.وأشار الكعبي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الدعوة لجلسة طارئة؛ تأتي …

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