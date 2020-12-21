2020/12/21 | 13:35 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 21 ديسمبر 2020 | 01:13 مساءً

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الخارجية الايرانية :استهداف المباني الدبلوماسية والسكنية في العراق امر غير مقبول

بغداد/ اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، استهداف المباني الدبلوماسية والسكنية :" امرا غير مقبول "، مشيرة الى ان توقيت الهجوم وبيان الخارجية الامريكية الذي تبعه "يثير الشبهات".



وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم، تعليقا على استهداف السفارة الامريكية في بغداد امس بهجوم صاروخي: "ان الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية غير مقبول، لكن نوع الهجوم وتوقيته والبيان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية ، تظهران التوقيت مشبوه للغاية وكأنما تم اعداد البيان في السابق ونشر فيما بعد

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