صحة كردستان تتخذ اجراءات لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

2020/12/21 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان يوم الاثنين، عن بدء المرحلة الاولى من الاجراءت الصحية لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة آسو حويزي في مقتضب تلقت /المعلومة/ ان “المرحلة الاولى من الاجراءات الصحية لمواجهة سلالة كورونا الجديدة، دخلت حيز التنفيذ”.واضاف ان ” الاجراءات الجديدة تتمثل بالمتابعة الصحية للعائدين بصورة مباشرة او غير مباشرة من بريطانيا”.انتهى 25

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