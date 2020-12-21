تقرير: مستشارو ترامب طرحوا فكرة استخدام الاحكام العرفية وغضب في واشنطن

2020/12/21 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لموقع رو ستوري الامريكي ، الاثنين، انه وعلى الرغم من بقاء شهر واحد على تولي جو بايدن منصب الرئاسة الامريكية ، لكن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لازال يركز على محاولاته الفاشلة لالغاء نتائج انتخابات عام 2020 .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” وطبقا للتقارير المسربة فقد طرح مستشارو ترامب في اجتماع خاص فكرة اللجوء الى الاحكام العرفية مما اثار الغضب وعدم التصديق في واشنطن “.واضاف التقرير ان ” ترامب ظل بعيدًا عن الأنظار إلى حد كبير مع ظهور العديد من القصص ذات الأهمية الكبيرة في الولايات المتحدة: من هجوم إلكتروني ضخم ، إلى محادثات عالية المخاطر حول حزمة إغاثة ضخمة من فايروس كورونا إلى إطلاق حملة لقاح تاريخية”.وتابع ” لكن مع كل هذه القضايا الكبيرة التي لم يبد ترامب اهتماما بها ، وجد وقتا لاجتماع مضطرب في البيت الأبيض لمناقشة طرق جديدة لمقاومة أو قلب انتخابات بايدن بفكرة نشر الجيش في للمساعدة في ابقاءه في منصبه ، قبل أن يتم إسقاطه”.وبين التقارير الى ان ” ترامب فكر ايضا في مصادرة اجهزة عد الاصوات في الانتخابات وتسمية سيدني باول ، محامية فريق حملته التي عرضت سلسلة من نظريات المؤامرة الغريبة ، كمستشار خاص لمواصلة البحث في مزاعم ترامب التي لا أساس لها من التزوير الجماعي للانتخابات”.واشار التقرير الى أن ” من بين حاضري الاجتماع المثير للجدل مستشار ترامب السابق للامن القومي مايكل فلين الذي صرح بعد الاجتماع لشبكة فوكس نيوز بالقول إن ” ترامب يمكن ان يستخدم القدرات العسكرية ويضعها في الولايات المتنازع عليها ويعيد انتخابنا بشكل أساسي”.



بحسب زعمه.وأوضح العديد من كبار الضباط العسكريين أنهم لن يشاركوا في أي جهد لإلغاء نتائج الانتخابات التي تم التصديق عليها من قبل كل ولاية وأكدتها الهيئة الانتخابية، لكن روايات الاجتماع الاستثنائي الذي قيل إنه تحول في بعض الأحيان إلى “مباريات صراخ” أثارت الدهشة في جميع أنحاء واشنطن ، وأثارت إدانة شديدة من بعض الجهات بينما ترك البعض الآخر يهز رؤوسهم في حالة من الفزع.



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