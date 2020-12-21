الصحة الإيطالية: بريطانيا على علم بالسلالة الجديدة منذ أيلول الماضي

2020/12/21 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

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قال مستشار وزير الصحة الإيطالي ڤالتر ريتشاردي، إن بريطانيا على علم بالسلالة الجديدة للفيروس من شهر أيلول الماضي.

وأكد ريتشاردي، في تصريحات صحفية أن السلالة الجديدة لا تعد قاتلة لكنها تنتشر بنسبة سبعين الى ثمانين بالمئة أسرع من السابق، مضيفا أن الظرف الحالي يجعل من الصعب إعادة فتح المدارس في السابع من كانون الثاني المقبل.

وأشار إلى أن إيطاليا ستطبق اغلاقا صارما جدا مع بريطانيا، وعلى جميع الدول تطبيق اغلاقات متزامنة لضمان عدم تفشي السلالة الجديدة.

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