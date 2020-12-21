2020/12/21 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح.

وبحث الأعرجي مع السفير السوري، آخر المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة، وتأمين الحدود بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث ملف مخيم الهول الحدوي وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية وملاحقة بقايا داعش الإرهابي.

وأكد الأعرجي سعي العراق للحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية، والعمل على منع تسلل الإرهابيين بين البلدين ، وتهيئة كل الظروف المناسبة لتحقيق وبناء سلم مجتمعي يعزز أمن واستقرار المنطقة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسم الأعرجي يبحث مع السفير السوري في بغداد تأمين الحدود وملف مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاسم الأعرجي يبحث مع السفير السوري في بغداد تأمين الحدود وملف مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).