الاقتصاد النيابية: توجه برلماني لاعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي

2020/12/21 | 13:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، وجود توجه نيابي لاعادة سعر صرف الدولار الى وضعه الطبيعي، مبينة ان ارتفاع سعر الصرف أدى إلى تضرر الشريحة الفقيرة.وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي، في تصريح صحفي، “نحن كأعضاء مجلس النواب، لدينا توجه لارجاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار العراقي إلى ١٢٠ او اكثر بقليل”.وأضاف أن “زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، المستهدف منه هو الشريحة الفقيرة المتدنية جداً، وهي من يتضرر بهذا الصعود”.وأشار إلى أن “هنالك زيادة باسعار المواد الغذائية، وجميع الاسعار الاخرى التي ستلقي تاثيراً على الطبقات الفقيرة من المواطنين في المجتمع”.ودعا النائب الاول لرئيس […]

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