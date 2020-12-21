أكثر من ملياري دينار لصيانة سد عراقي تضرر بزلزال قوي

2020/12/21 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان، بيكرد طالباني، اليوم الاثنين، عن تخصيص أكثر من ملياريّ دينار لصيانة سد دربنديخان وإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة في السنوات الماضية.

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