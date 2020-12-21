البصرة..حقوق الانسان تصدر بياناً بشأن ارتفاع الاسعار

2020/12/21 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن ارتفاع الأسعار في المحافظة، بعد أيام من رفع سعر صرف الدولار.

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