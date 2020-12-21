بعد الفوز على إيبار.. راموس يحقق رقما قياسيا جديدا مع ريال مدريد

2020/12/21 | 13:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]سجل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، رقما قياسيا جديدا بعد مشاركته في الفوز على إيبار بنتيجة 3-1 بالجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإسباني.

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