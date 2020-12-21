الانتربول يحذر من ارتفاع معدلات الجريمة

2020/12/21 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني- حذّر رئيس الشرطة الدولية “الإنتربول”، يورغن ستوك، الاثنين، من احتمال تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد كوفيد-19.وقال ستوك في مقابلة مع مجلة “فيرتشافتفوخه” الألمانية، أنه “مع تسليم اللقاحات وإطلاق عدد من الدول لبرامج تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ربما ستزداد الجريمة بشكل كبير”.وأضاف، أن […]

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