2020/12/21 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنخفض سعر صرف الدولار، مجدداً اليوم الأثنين، في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يرتفع في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يرتفع في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).