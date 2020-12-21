حرمان ستة لاعبين من اللعب في الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

2020/12/21 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، اليوم الاثنين، حرمان ستة لاعبين من اللعب في الجولة العاشرة بالدوري العراقي الممتاز، بسبب البطاقات الملونة.

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