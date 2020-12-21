“المعلومة” تكشف مدة عقد بشار رسن مع قطر

2020/12/21 | 14:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداقترب نجم المنتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن، من الانتقال الى صفوف نادي قطر القطري خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من رسن في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “بشار رسن اكم الاتفاق بشكل كامل مع نادي قطر تمهيداً للانضمام الى الفريق خلال الفترة المقبلة”.

واوضح أن “النادي القطري سينهي عقد احد محترفيه من اجل تفريغ مكان لرسن بعد اتفاقه على توقيع عقد يمتد لموسمين ونصف”، مشيراً إلى أن “الانتقالات الشتوية ستشهد الاعلان الرسمي عن انتقال رسن لصفوف قطر”.

وانهى رسن عقده مع بيرسبوليس الايراني بالتراضي بعد ثلاثة مواسم.



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